Britancu Russellu pole position za VN Austrije nakon velike drame u kvalifikacijama

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Britanac George Russell (Mercedes) krenut će s prve startne pozicije u nedjeljnu utrku za Veliku nagradu Austrije Svjetskog prvenstva vozača formule 1 u Spielbergu.

Russell je u kvalifikacijama ostvario 236 tisućinki bolje vrijeme od drugog Monežanina Charlesa Leclerca (Ferrari), odnosno 295 tisućinki od sunarodnjaka Lewisa Hamiltona (Ferrari).

Utrka je na programu u nedjelju od 15 sati.

Završnicu kvalifikacija obilježila je drama. Hamilton je u svom prvom mjerenom krugu izbio na vrh, no tamo se zadržao tek kratko jer ga je odmah nadmašio Charles Leclerc. U potjeri za najboljim vremenom, Max Verstappen je izgubio kontrolu nad bolidom u zadnjem sektoru i izletio sa staze.