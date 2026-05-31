Evans pobjedio na reliju u Japanu i povećao vodstvo u ukupnom poretku

Jose Salgueiro via Guliver

Velšanin Elfyn Evans u Toyoti pobijedio je u nedjelju na reliju Japan i povećao svoju prednost u svjetskom prvenstvu ispred momčadskog kolege Takamota Katsute na 20 bodova na polovici sezone.

Ova pobjeda bila je druga u sedam utrka za Velšanina, treća u Japanu i ujedno 50. pobjednički postolje u karijeri.

Aktualni svjetski prvak Sebastien Ogier završio je drugi s 12,8 sekundi zaostatka, Sami Pajari treći, a Katsuta četvrti, dok je Toyota, natječući se na domaćim asfaltnim cestama oko Aichija i Gifua, osigurala prva četiri mjesta.

“U prvenstvu je još dug put. Prerano je za razgovor o osvajanju naslova, ali moramo jednostavno uživati ​​u ovoj pobjedi”, rekao je Evans, koji sada ima 151 bod, ispred Katsute sa 131 i Toyotinog Olivera Solberga sa 102 boda.

Toyota ima prvih pet mjesta u poretku, s Pajarijem četvrtim s 96 bodova i Ogierom s 90.

Evans je vodio od druge etape u petak ujutro, a Solberg mu je bio najbliži rival sve dok Šveđanin nije ispao u subotu.

Sljedeći na redu je Akropolski reli u Grčkoj od 25. do 28. lipnja, a prvenstvo se s asfalta prebacuje na makadam.