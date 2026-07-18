Antonelli najbrži pred kvalifikacije, Hamilton uništio bolid u finišu

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AP Photo/Philippe Magoni via Guliver

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli postavio je najbrže vrijeme tijekom trećeg treninga Velike nagrade Belgije u Formuli 1.

Vodeći u ukupnom poretku prethodno je u petak bio najbrži i na drugom službenom treningu. Talijan je najbolji krug odvezao za 1:45,990 minuta.

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Drugo mjesto zauzeo je as McLarena Lando Norris. Najbrži krug aktualnog prvaka bio je za 0,139 sekundi sporiji od Antonellijeva. Na trećoj poziciji završio je četverostruki svjetski prvak Max Verstappen. Uzdanica Red Bulla imala je za 0,009 sekundi lošije vrijeme od Norrisova.

Četvrto mjesto pripalo je Georgeu Russellu u drugom Mercedesu, koji je za 0,367 sekundi zaostao za klupskim kolegom. Slijedili su Ferrariji – Lewis Hamilton i Charles Leclerc, te Oscar Piastri u drugom McLarenu. Među najboljih deset našli su se i Audijevi Nico Hülkenberg i Gabriel Bortoleto, kao i Isack Hadjar, koji je imao pregršt problema sa svojim Red Bullom.

Treći slobodni trening obilježio je i udar Lewisa Hamiltona u samom finišu. Britanac je pretrpio izlijetanje i napravio priličnu štetu na svom Ferrariju, i to na samo dva i pol sata prije početka borbe za startne pozicije, što mehaničare talijanske momčadi stavlja pred nemoguću misiju.

Početak kvalifikacija zakazan je za 16 sati.