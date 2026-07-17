Verstappen i Antonelli najbrži na prvim treninzima u Belgiji

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Max Verstappen bio je najbrži na prvom slobodnom treningu za Veliku nagradu Belgije na stazi Spa-Francorchamps, dok je drugo mjesto zauzeo vodeći vozač u ukupnom poretku, Kimi Antonelli.

Verstappen je ostvario vrijeme 145 tisućinki sekunde brže od Lewisa Hamiltona u Ferrariju, koji je vozio na mekim gumama. Charles Leclerc završio je treći s 207 tisućinki sekunde zaostatka. Time se prvi put ove sezone dogodilo da je najbrže vrijeme na treningu ostvario vozač čiji bolid ne pokreće Mercedesov ili Ferrarijev motor.

Nakon velikih sudara u Austriji i Velikoj Britaniji, Red Bull je napravio određene izmjene na stražnjem dijelu Verstappenova bolida. Njegov momčadski kolega Isack Hadjar također je odradio odličan trening te je završio četvrti, s 252 tisućinke slabijim vremenom od Nizozemca.

Peti je bio Oscar Piastri, dok je šesto mjesto zauzeo Kimi Antonelli, vodeći u ukupnom poretku. Lando Norris završio je sedmi, a George Russell osmi. Aktualni prvak pritom će na utrci morati startati deset mjesta niže od pozicije koju izbori u kvalifikacijama jer je McLaren u njegov bolid ugradio novu elektroniku.

Među deset najboljih plasirali su se još Arvid Lindblad i Gabriel Bortoleto.

Na drugom slobodnom treningu najbrži je bio Kimi Antonelli u Mercedesu, koji je ostvario vrijeme 1:45.944. Iza njega završili su Norris i Verstappen. Četvrti je bio Hamilton, peti Hadjar, a najboljih deset kompletirali su Piastri, Colapinto, Russell, Lindblad i Lawson.

Charles Leclerc zauzeo je tek 11. mjesto.