Nastavlja se SHNL: Osijek ponovno u Velikoj Gorici, Lokomotiva se nada novoj pobjedi

Podijeli :

NK Osijek

Danas su na rasporedu dvije utakmice 2. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige. Od 18:30 Rudeš će na domaćem terenu ugostiti Osijek, dok će od 21 sat Lokomotiva na stadionu u Kranjčevićevoj dočekati Goricu.

Lokomotiva je sezonu otvorila pobjedom 2:1 na gostovanju kod Istre 1961, no trener Nikica Jelavić nije bio potpuno zadovoljan izvedbom svoje momčadi.

“Svjesni smo da protiv Istre nije bilo kako smo očekivali što se tiče igre, međutim rezultat nas je pomazio. Osvojili smo tri boda, što je najbitnije na početku sezone. Vidjeli smo gdje smo griješili i očekujem da ćemo protiv Gorice puno bolje odraditi neke stvari”, rekao je Jelavić.

Trener Lokomotive svjestan je da ga čeka neugodan protivnik.

“Tek je prvo kolo. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača, kao i nama. Još se uigravaju, ali imaju svoj stil. Trener Carević preferira otvoren nogomet koji je jako nezgodan. Bit će to neugodna utakmica, ali mi ćemo se pripremiti najbolje što možemo”, dodao je.

Gorica je u prvom kolu poražena na domaćem terenu od Osijeka 0:2, a trener Mario Carević očekuje reakciju svoje momčadi.

“Ostali smo dužni i svjesni smo toga. Očekujem stvarno dobru reakciju ekipe. Dužni smo sami sebi, ali i navijačima, klubu i svima ostalima. Nadam se da ćemo biti puno bolji”, rekao je Carević.

Osijek će drugi put zaredom igrati na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici, no ovoga puta protiv Rudeša. Trener Federico Bessone zadovoljan je pobjedom na otvaranju sezone, ali upozorava da nema mjesta opuštanju.

“Počeli smo sjajno, ali to je tek jedna utakmica. Moramo nastaviti raditi kao što smo radili jer bi opuštanje bila velika greška. Ideja je natjecati se još bolje nego što je to bio slučaj protiv Gorice. Naravno da sam sretan kako smo igrali, ali to je bilo prošli tjedan. Sada nas čeka drugačija utakmica i zato smo se drugačije pripremali”, poručio je Bessone.

Otkrio je i da ne voli unaprijed definirati nepromjenjivih početnih 11.

“Tip sam trenera koji nema prvih 11. Naravno, teško je mijenjati kada pobjeđujete i kada momčad igra kao što je igrala prošli vikend”, rekao je trener Osijeka.

Novopečeni prvoligaš Rudeš nakon poraza na Rujevici protiv Rijeke okreće se prvom domaćem susretu u novoj sezoni. Trener Alen Peternac smatra da njegova momčad iz prvog kola može izvući mnogo pozitivnih stvari.

“U Rijeci smo pokazali da možemo biti ravnopravni protiv kvalitetnog suparnika. Iz utakmice smo izvukli puno pozitivnih stvari, ali isto tako jasno vidjeli gdje moramo biti bolji. Protiv Osijeka želimo napraviti korak naprijed”, rekao je Peternac.

“Pred svojim smo navijačima i želimo pokazati energiju, agresivnost i hrabrost koje moraju krasiti Rudeš u svakoj utakmici. Respektiramo Osijek, ali prvenstveno gledamo sebe. Ako budemo na razini na kojoj možemo biti, vjerujem da možemo do prvih bodova”, zaključio je trener Rudeša.

Rudeš i Osijek igraju od 18:30, dok je dvoboj Lokomotive i Gorice na rasporedu od 21 sat.