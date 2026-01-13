Texansi ostavili Steelerse na samo šest poena i izborili divizijsku rundu doigravanja

Podijeli :

(AP Photo/Justin Berl) via Guliver Image

U noći s ponedjeljka na utorak odigrana je posljednja utakmica wildcard runde NFL doigravanja. Pittsburgh Steelersi su ugostili Houston Texanse te su se nadali ostvariti prvu playoff pobjedu nakon 10 godina. Međutim, nisu oduševili pred svojim navijačima te su upisali uvjerljiv poraz od 30:6.

Steelersi su čak nakon prve četvrtine imali prednost od 3:0, a egal su držali i nakon prvog poluvremena u kojem su Texansi došli do vodstva 7:6.

Međutim, u drugom poenu obrana Houstona zaključala je prilaze svojoj end zoni te su Pittsburgh ostavili bez ijednog poena. Texansi zato nisu imali problema s postizanjem poena jer su susret završili s 30.

Njihov mladi quarterback C.J. Stroud bacio je za 250 jardi uz jedno touchdown polaganje i jedan bačeni interception. Aaron Rodgers, njegov iskusniji kolega i jedan od najboljih igrača svih vremena imao je 146 jardi uz jedva preko 50% uspješnosti dodavanja. On nije imao nijedan touchdown dok je bacio jednak broj interceptiona.

Texansi su ovom pobjedu izborili divizijsku rundu playoffa gdje ih čekaju moćni New England Patriotsi.