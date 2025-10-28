Mahomes ponovno pokazuje da je najbolji: Postao je tek drugi igrač kojemu je ovo uspjelo

Podijeli :

Scott Winters Icon Sportswire via Guliver

U noći s ponedjeljka na utorak Kansas City Chiefsi su s 28:7 porazili Washington Commanderse u osmom tjednu NFL-a. Ključan igrač za Chiefse bio je Patrick Mahomes koji je bacio tri touchdown dodavanje te je pritom i ispisao povijest NFL-a.

Naime, 30-godišnji quarterback Chiefsa je u utakmici s Commandersima premašio 40.000 jardi dodavanjem u svojoj karijeri. Time je postao drugi igrač koji je u svojih prvih devet sezona došao do te brojke. Jedini kojemu je to još uspjelo bio je Peyton Manning, legendarni quarterback Denver Broncosa i Indianapolis Coltsa.

Mahomes je već ranije ove sezone postao igrač koji je najbrže došao do brojke od 300 touchdown dodavanja. Ako ovako nastavi, brojni rekordi mogli bi se srušiti, a Chiefsi bi ponovno mogli biti osvajači Super Bowla.

Chiefsi su trenutačno drugi u svoj diviziji s omjerom 5-3. Ispred njih se nalaze Broncosi s kojima još jednom moraju igrati ove sezone. Sljedeći susret za Chiefse je teško gostovanje protiv Buffalo Billsa koji se ipak nešto više muče u posljednje vrijeme. Bit će to novi okršaj Josha Allena i Mahomesa, po mnogima dvojice najboljih igrača lige.