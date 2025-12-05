Lionsi svladali Cowboyse i oborili zanimljiv NFL rekord

Podijeli :

(AP Photo/Ryan Sun) via Guliver Image

U noći s četvrtka na petak Detroit Lionsi su ugostili Dallas Cowboyse na svom Ford Fieldu. Kao što su brojni ljubitelji NFL-a i očekivali, dobili smo utakmicu s puno poena, a na kraju su pobjedu odnijeli Lionsi s 44:30.

Prvo poluvrijeme bilo je predviđeno za kickere. Dallas je ostvario devet poena, a za sve je zaslužan bio Brandon Aubrey. Što se tiče Lionsa, Jake Bates je također imao svoju ulogu. On je pogodio dva field goala, a realizirao je i dva pretvaranja nakon polaganja Jahmyra Gibbsa i Davida Montgomeryja. Tako su Lionsi na poluvrijeme otišli prednošću od 20:9.

U drugom dijelu utakmice obje ekipe su dodatno popravili napade pa smo vidjeli više poena. Ponovno su Lionsi bili bolji, a ključan je bio Gibbs koji je dodao još dva touchdowna čime je izjednačio rekord Barryja Sandersa po broju polaganja prije 25. godine. Gibbs je noćašnjom utakmicom došao do 47. touchdowna u karijeri te je tako donio pobjedu Lionsima s 44:30.

Ovo slavlje Lionsa bilo je njihovo osmo sezone, ali ono što je zanimljivo je što je momčad iz Detroita upisala pobjedu u četvrtak. Naime, to je praktički njihov dan jer im je ovo bila 46. pobjeda u četvrtak. Tako su podebljali rekord pobjeda u četvrtak te sada imaju dvije pobjede prednosti nad svojim prvim pratiteljima Cowboysima. Dallas je tako propustio poravnati rekord koji su držali Lionsi.

Obje ekipe su i dalje u borbi za doigravanje, ali Lionsi s omjerom 8-5 su boljoj poziciji nego Cowboysi koji su na 6-6-1.