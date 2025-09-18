First Down: Kome je sezona gotova nakon dva tjedna?

Podijeli :

Prošla su dva tjedna nove sezone NFL-a, naš uobičajeni trio Ivan Ivković, Fran Mihaljević i Vjeko Žepić komentirali su dosadašnji tijek sezone. Istražili su kome bi sezona mogla biti izgubljena, a tko još ima nade za prolaz u doigravanje. Treći tjedan NFL sezone počinje u noći s četvrtka na petak, a otvaraju ga Buffalo Billsi s omjerom 2-0 i Miami Dolphinsi s omjerom 0-2. U susret kao favoriti ulaze Billsi koji su jedni od glavnih pretendenata za plasman u Super Bowl.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.