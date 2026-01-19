Billsi otpustili trenera nakon devet godina

Podijeli :

(AP Photo/RJ Sangosti) via Guliver Image

Buffalo Billsi su u subotu navečer izgubili okršaj divizijske runde (polufinale AFC konferencije) od Denver Broncosa, a taj događaj natjerao je čelnike da otpuste svog glavnog trenera.

Riječ je o Seanu McDermottu koji je na klupu Billsa stigao 2017. godine. U tom razdoblju su Billsi postali uspješna franšiza koja se redovito plasirala u doigravanje NFL-a, ali tamo bi uvijek zapinjala.

Neko vrijeme je “krivac” za to bio Patrick Mahomes, uspješni quarterback Kansas City Chiefsa, ali ove godine njegove momčadi nije bilo u play-offu. Tako se od Billsa očekivao prvi plasman u Super Bowl pod novim vodstvom, no Josh Allen i društvo to nisu uspjeli.

Ceh je platio McDermott koji je tako nakon devet godina preselio na burzu. Gledajući njegove kvalitete, ne bi trebao dugo biti u potrazi za novim angažmanom.