Zubčić izvan top 20 u veleslalomu u Kranjskoj Gori, slavio Braathen

Hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo je 21. mjesto u veleslalomu u Kranjskoj Gori.
Nakon prve vožnje bio je 27., no u drugoj je popravio plasman i završio utrku među 25 najboljih.
Zubčić je na kraju zaostao 2.76 sekundi za pobjednikom Brazilcem Lucasom Pinheirom Braathenom. Isti zaostatak imao je i Talijan Filippo Della Vite pa su njih dvojica podijelili 21. mjesto.
Pobjedu je odnio Braathen s vremenom 2:11.95, drugo mjesto zauzeo je Švicarac Loic Meillard, dok je treći bio Austrijanac Stefan Brennsteiner.
U poretku veleslalomaša vodi Marco Odermatt, koji je današnju utrku u Kranjskoj Gori završio na petom mjestu. Zubčić trenutačno drži 19. poziciju u poretku veleslalomaša te 39. mjesto u ukupnom poretku Svjetskog kupa.
Odermatt je ujedno i vodeći u borbi za Veliki kristalni globus s 1530 bodova, dok je drugoplasirani Pinheiro Braathen na 898 bodova.
