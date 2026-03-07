Zubčić izvan top 20 u veleslalomu u Kranjskoj Gori, slavio Braathen

Nakon prve vožnje bio je 27., no u drugoj je popravio plasman i završio utrku među 25 najboljih.

Zubčić jedva izborio drugu vožnju u Kranjskoj Gori nakon velike pogreške

Zubčić je na kraju zaostao 2.76 sekundi za pobjednikom Brazilcem Lucasom Pinheirom Braathenom. Isti zaostatak imao je i Talijan Filippo Della Vite pa su njih dvojica podijelili 21. mjesto.

Pobjedu je odnio Braathen s vremenom 2:11.95, drugo mjesto zauzeo je Švicarac Loic Meillard, dok je treći bio Austrijanac Stefan Brennsteiner.