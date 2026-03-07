Zubčić jedva izborio drugu vožnju u Kranjskoj Gori nakon velike pogreške

Podijeli :

AP Photo/Gabriele Facciott via Guliver

Lucas Pinheiro Braathen, koji nastupa pod brazilskom zastavom, najbrži je nakon prve vožnje veleslaloma kojeg skijaši voze u subotu za Svjetski kup u Kranjskoj Gori, dok je hrvatski skijaš Filip Zubčić 27.

Braathen je s vremenom 1:10.36 bio najbrži nakon prve vožnje, a drugoplasirani Austrijanac Stefan Brennsteiner je bio 14 stotinki sporiji (1:10.50). Švicarac Loic Meillard zauzeo je treće mjesto s 35 stotinki zaostatka za Braathenom.

Filip Zubčić dobio startni broj za veleslalom u Kranjskoj Gori

Zubčić je na samom početku vožnje napravio veliku pogrešku, ali uspio se vratiti i odvoziti do cilja i na kraju je zauzeo 27. mjesto s vremenom 1:13.14 i 2,78 sekundi zaostatka za brazilskim skijašem. Vodeći u ukupnom poretku Švicarac Marco Odermatt je nakon prve vožnje peti.

Druga je vožnja na rasporedu u 12.30 sati.