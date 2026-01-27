Završena prva vožnja u Schladmingu: Zubčić na 15. mjestu, Odermatt neočekivano podbacio

Podijeli :

AP Photo/Gabriele Facciotti via Guliver

Zubčić je u prvoj vožnji imao startni broj 8.

Hrvatski skijaš Filip Zubčić drži petnaesto mjesto nakon prvog dijela noćnog veleslaloma Svjetskog kupa u austrijskom Schladmingu, dok vodi Brazilac Lucas Braathen Pinheiro.

Zubčić je odvozio korektno na jednoj od najpoznatijih staza na svijetu i 15. je s 1.41 sekundu zaostatka za Braathenom.

Iza norveškog Brazilca su Švicarac Loic Meillard (+0.06) i Nijemac Fabian Gratz (+0.31). Vodeći u ovoj disciplini i u ukupnom poretku Švicarac Marco Odermatt je tek sedmi s 94 stiotinke zaostatka.

Druga vožnja je u 21 sat.