Velika drama u nordijskoj kombinaciji, na kraju zlato Norvežaninu

Norvežanin Jens Luraas Oftebro (25) osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u nordijskoj kombinaciji u disciplini gundersen koja se sastoji od jednog skoka na maloj skakaonici i utrke u skijaškom trčanju na 10 kilometara na ZOI u Teseru.

Oftebro je nakon skakačkog dijela natjecanja zauzimao sedmo mjesto sa 28 sekundi zaostatka za najboljim iz te faze Estoncem Kristjanom Ilvesom, ali on je zajedno s još šestoricom dobrih trkača dostigao Estonca već nakon pet kilometara utrke.

Nakon “predaha” u trećoj četvrtini trkačkog dijela, Oftebro je u ključni napad krenuo dva kilometra prije cilja, jedini ga je uspio pratiti Austrijanac Johannes Lamparter (24), ali niti on nije mogao preteći Norvežanina u završnici te je osvojio srebro sa točno sekundom zaostatka.

Do bronce je stigao Finac Eero Hirvonen (30) sa 2.5 sekunde iza Oftebra.

Ilves je na kraju završio šesti sa 41.1 sekudom iza pobjednika, dok je branitelj naslova otprije četiri godine iz Pekinga, Nijemac Vincenz Geiger zauzeo 10. mjesto.

REZULTATI:

1 Jens Luraas Oftebro (Nor) 29:59.4

2 Johannes Lamparter (Aut) +1.0

3 Eero Hirvonen (Fin) +2.5

4 Stefan Rettenegger (Aut) +17.6

5 Ilkka Herola (Fin) +22.1

6 Kristjan Ilves (Est) +41.1