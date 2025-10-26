Zubčić u top 10 u prvoj vožnji u Soldenu, Odermatt vodeći

Dan nakon skijašica Svjetski kup skijaši su sezonu otvorili veleslalomom u austrijskom Soldenu. Jedini hrvatski predstavnik je Filip Zubčić startao je s rednim brojem 10. Podsjetimo, Zrinka Ljutić je u subotu završila deseta u konkurenciji skijašica u veleslalomu.

Najbolji hrvatski skijaš Filip zauzima deseto mjesto nakon prve veleslalomske utrke u austrijskom Soldenu, kojom je i za skijaše započela nova sezona Svjetskog kupa.

Zubčić je imao startni broj 10, a zbog loših vremenskih uvjeta bitno skraćeni prvi lauf, okončao je s 99 stotinki zaostatka za vodećim  i najboljim skijašem svijeta Švicarce Marcom Odermattom.

Za 32-godišnjeg Zagrepčanina bio je ovo njegov 11. start na ledenjaku Rettenbach, na kojem je triput bio 12., a najbolji rezultat u Soldenu mu je 9. mjesto iz 2021. Prošle godine je bio na najboljem putu da se domogne postolja, nakon što je u prvoj vožnji imao drugo vrijeme, ali zbog pogreške u donjem dijelu staze nije došao do cilja druge vožnje.

Odermatt je najbolje odvozio prvu utrku, a samo stotinku sekunde zaostaje Austrijanac Marco Schwarz. Treći je još jedan Austrijanac Stefan Brennsteiner (+0.25), a četvrti je Švicarac Thomas Tumler (+0.58).

Druga vožnja je u 13 sati.

POREDAK

1. Marco Odermatt (ŠVI) 58.18

2. Marco Schwartz (AUT) +0.01
3. Stefan Brennsteiner (AUT) +0.25

10. Filip Zubčić (HRV) +0.99

10:47

Nastupilo 30 skijaša

I nakon nastupa 30 skijaša Zubčić i dalje na desetoj poziciji. S brojem 30 nastupio je Austrijanac Feller i odustao nakon pogreške.

10:41

I dalje je Zubčić deseti

Nakon što je 20 skijaša završilo prvu vožnju, Zubčić je deseti. Na vrhu su i dalje Švicarac Marco Odermatt, Austrijanac Marco Schwarz i Austrijanac Stefan Brennsteiner. Zubčićev zaostatak za Odermattom iznosi 99 stotinki.

 
10:33

Zubčić je sad 10.

Belgijac Sam Maes je došao do šestog mjesta sa zaostatkom od 0.83 sekunde. Zubčić je sada pao na deseto mjesto.

10:23

Zubčić i dalje 9. nakon nastupa 15 skijaša

Filip Zubčić i dalje drži svoje deveto mjesto nakon što se prvih 15 skijaša spustilo niz stazu.

10:21

Petorica iza Zubčića

Talijan De Aliprandini, Francuz Favrot, Amerikanac Radamus, Norvežanin Haugan i Austrijanac Feurstein su završili svoju vožnju iza Zubčića.

10:18

Na vrhu još nema promjene

Marco Odermatt i dalje prvi.

10:15

Loše izdanje Zubčića

Filip Zubčić startao je 10., a u cilj je ušao kao 9., točnije na posljednjoj je poziciji jer je Lucas Pinheiro Braathen odustao. Zubčić je imao preko pola sekunde zaostatka nakon prvog sektora i zaostatak je nastavio samo rasti. Na kraju je to bilo trenutno najsporije odvoženo vrijeme prve vožnje sa zaostatkom od 0.99 sekundi.

10:08

Još malo!

Još trojica skijaša do nastupa Zubčića.

10:07

Prvo odustajanje

Lucas Pinheiro Braathen je odustao.

10:05

Odermatt preuzeo vodstvo

Odermatt preuzima vodeću poziciju, prvu utrku odradio je 0.25 sekundi brže od Austrijanca Brennsteinera. Slovenac Žan Kranjec je treći.

