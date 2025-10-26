Zubčić u top 10 u prvoj vožnji u Soldenu, Odermatt vodeći

Dan nakon skijašica Svjetski kup skijaši su sezonu otvorili veleslalomom u austrijskom Soldenu. Jedini hrvatski predstavnik je Filip Zubčić startao je s rednim brojem 10. Podsjetimo, Zrinka Ljutić je u subotu završila deseta u konkurenciji skijašica u veleslalomu.

Najbolji hrvatski skijaš Filip zauzima deseto mjesto nakon prve veleslalomske utrke u austrijskom Soldenu, kojom je i za skijaše započela nova sezona Svjetskog kupa.

Zubčić je imao startni broj 10, a zbog loših vremenskih uvjeta bitno skraćeni prvi lauf, okončao je s 99 stotinki zaostatka za vodećim i najboljim skijašem svijeta Švicarce Marcom Odermattom.

Za 32-godišnjeg Zagrepčanina bio je ovo njegov 11. start na ledenjaku Rettenbach, na kojem je triput bio 12., a najbolji rezultat u Soldenu mu je 9. mjesto iz 2021. Prošle godine je bio na najboljem putu da se domogne postolja, nakon što je u prvoj vožnji imao drugo vrijeme, ali zbog pogreške u donjem dijelu staze nije došao do cilja druge vožnje.

Odermatt je najbolje odvozio prvu utrku, a samo stotinku sekunde zaostaje Austrijanac Marco Schwarz. Treći je još jedan Austrijanac Stefan Brennsteiner (+0.25), a četvrti je Švicarac Thomas Tumler (+0.58).

Druga vožnja je u 13 sati.