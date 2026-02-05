Sve je spremno za otvaranje ZOI, evo što očekuju naši predstavnici!

Podijeli :

xAndrexWeeningx via Guliver

Svečanostima koje će u petak navečer biti održane na četiri lokacije, u Milanu, Cortini d'Ampezzo, Predazzu i Livigniju, službeno će biti otvorene 25. zimske olimpijske igre Milano-Cortina 2026., a na tri mjesta će se raštrkani nalaziti i hrvatski sportaši, koje će kao stjegonoše predvoditi 27-godišnjabrzoklizačica Valentina Aščić i 20-godišnji biatlonac Matija Legović.

Valentina, kojoj će ovo biti drugi nastup na Igrama, nakon debija u Pekingu 2022., hrvatsku zastavu će nositi na velebnom milanskom stadionu Giuseppe Meazza, gdje će biti održana glavna svečanost, a debitant Matija će biti na čelu skupine na otvaranju u Cortini. Od natjecatelja, uz Valentinu će biti prijateljica i kolegica iz brzoklizačke reprezentacije Katarina Burić, a s Matijom će koračati preostalo dvoje članova biatlonske ekipe, Krešimir Crnković i Anika Kožica.

Članovi hrvatske reprezentacije u skijaškom trčanju, Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender, sudjelovat će na svečanosti u Predazzu, mjestu u kojem će se održavati natjecanja u skijaškim skokovima, dok u Livigniju neće biti hrvatskih sportaša. Tamo su mogli biti članovi muške alpske skijaške reprezentacije, ali zbog kasnijeg termina održavanja natjecanja u kojima sudjeluju (14. i 16. veljače), oni još nisu stigli u Bormio. Isti je slučaj i sa skijašicama, koje će se natjecati u Cortini d’Ampezzo, 15. i 18. veljače.

Prve su od hrvatskih predstavnika u Milano stigle brzoklizačice. Pred Valentinom Aščić je u petak velika večer, kao uvod u ono što ju čeka od utorka, 10. veljače, kad započnu natjecanja u brzom klizanju na kratkoj stazi.

“Jako sam uzbuđena i ponosna što ću imati tu čast. To sve nekako zvuči kao san dok se ne desi, tako da jedva čekam sutra navečer. Baš se veselim”, rekla je 27-godišnjakinja koja je prije četiri godine postala prva hrvatska predstavnica u brzom klizanju na kratkoj stazi.

Pripreme za svečano otvaranje su u punom jeku.

“Ne mogu reći da sam dobila nikakve posebne upute osim, od drugih klizača i prijatelja koji su bili barjaktari. U selu ima nekih zastava pa smo pokušali malo vježbati. Održat ćemo generalnu probu pa ćemo vidjeti kako će mi ići”, rekla je Valentina, pomalo i nesvjesna da će ju na stadionu gledati gotovo 80.000 ljudi i još stotine milijuna putem televizijskog prijenosa.

“Sada me tek panika hvata. Nisam imala priliku biti pred toliko ljudi. Na prošlom otvaranju u Pekingu je bio prazan stadion. Još uvijek mi je teško zamisliti događaj na kojem će biti pune tribine. Tako da to onako pridonosi nekakvom osjećaju uzbuđenja i iščekivanja. Nije to nikakav strah nego, jednostavno, nekakva nepoznata situacija u koju trebam ući.”

Ni Matija Legović nema još takvo iskustvo iza sebe, ali ni kod njega trema nije prisutna.

“Mislim da će biti lijepa atmosfera i da će mi to ostati u lijepom sjećanju. Ne može bolje“, rekao nam je ponajbolji svjetski biatlonac u juniorskoj konkurenciji dok je još putovao prema Antholz-Anterselvi, gdje će se održavati natjecanja u njegovom sportu.

“Nisam nikada bio zimi tamo, samo po ljeti, tako da mi je malo nepoznato, ali brzo ću je upoznati.”

Iza Matije su dobre pripreme, a koliko može u najjačoj svjetskoj konkurenciji imat će priliku pokazati već 10. veljače, kad je na rasporedu disciplina “individual” za biatlonce, u kojoj će nastupiti uz iskusnijeg kolegu iz reprezentacije Krešimira Crnkovića.

“Pripreme su prošle dobro, a do utrke ćemo vidjeti. Možda će biti dobro, možda ne, ali ne bi trebalo biti loše. Dobro se osjećam”, poručio je Legović koji tek treba upoznati duh olimpijskih igara.

Na neki način, iako joj je ovo drugi nastup, s tim se ozračjem po prvi put susreće i Valentina Aščić, jer su u Pekingu još uvijek na snazi bile stroge mjere zaštite zbog pandemije Covida-19.

“Možda već samim time što smo tu Katarina i ja te Ivan (Martinić) kao trener, rekla bih da je taj neki timski duh, olimpijski, puno izraženiji, a i zato što nismo zatvoreni, nema zabrana, slobodni smo se kretati okolo. Vjerojatno će biti pune tribine na utrkama, to će biti nekakva razlika. I baš zbog toga se veselim ovom natjecanju. Rekla bih više nego što sam se tada možda veselila.”

Valentina će nastupiti u sve tri pojedinačne discipline, na 500, 1000 i 1500 metara, a prva od njih je utrka na najkraćoj dionici.

“Ulazim u svaku utrku s istim ambicijama, svaka disciplina je tu za sebe, svaka disciplina nosi nešto svoje, nešto drugačije. Treba jednostavno dati sve od sebe, bez kalkuliranja, odmah na prvoj”, najavila je Valentina, a sve to je pozorno slušala 28-godišnja Katarina Burić koja će svoj debitantski nastup imati tek 20. veljače, kad je na rasporedu natjecanje na 1500 metara, disciplini u kojoj je ispunila olimpijsku normu.

“Meni slijedi još taj blok priprema, zato što ima još do utrke, tako da trenutno se još trenira punom parom, a onda ćemo krenuti sa smanjivanjem. Naravno, u međuvremenu ćemo ići na svaku Valentininu utrku i bit ćemo vjerni navijači. Glavna dvorana gdje ćemo se natjecati je zaista lijepo uređena, za razliku od prošle godine, kada smo bili tu na test natjecanju za olimpijske igre. Budući da je dvorana poprilično stara, lijepo su to zakamuflirali i sad stvarno izgleda na visokom nivou. Led je super, tako da jedva čekamo natjecanja”, rekla je Katarina koja je još kao sedmogodišnja djevojčica iz zagrebačkog naselja Lanište krenula trenirati ovaj sport, a onda za sobom povukla i godinu dana mlađu prijateljicu s kojom danas dijeli olimpijski san.

“Nekako smo znale da ćemo to ostvariti. Postavile smo cilj i radile smo na tome cijeli život. Uvijek smo bile predane tome. Mislim da smo od malih nogu to htjele.”

U petak će zajedno koračati za hrvatskom trobojnicom na svečanom otvaranju kojem se iskreno veseli.

“Da, naravno. Pogotovo zato što smo ovdje zajedno i što je ona dobila tu čast. Mislim da je to nešto najljepše što se moglo dogoditi.”