Prevc završio tek peti na letaonici u Norveškoj i ispustio prednost u utrci za Mali globus

Podijeli :

(AP Photo/Kirsty Wigglesworth) via Guliver Image

Mladi Austrijanac Stephan Embacher pobijedio je na subotnjem natjecanju u skijaškim letovima koja na letaonici u norveškom Vikersundu, koje se boduje za Svjetski kup, a time je preuzeo i vodstvo u redoslijedu za letački Mali globus, jer je favorit Domen Prevc završio tek na petom mjestu.

Za 20-godišnjeg Embachera je to prva pojedinačna pobjeda u Svjetskom kupu, do koje je stigao letovima od 232 i 225 metara za što je dobio ukupno 459,1 bodova.

Unatoč tome što je u prvoj seriji imao najduži let natjecanja (240 m) i ukupno u daljini skokova imao 13 metara više od Embachera, Japanac Tomofumi Naito je završio na drugom mjestu sa 12,3 bodova zaostatka za pobjednikom, a trećeplasirani Norvežanin Johann Andre Forfang (239 i 224 m) je zaostao za 15,4 bodova.

Ukupni pobjednik Svjetskog kupa, osvajač letačkog Malog globusa u posljednje dvije sezone, svjetski rekorder i svjetski prvak u letovima, Slovenac Domen Prevc nije imao svoj dan. U prvoj seriji je prizemljio na za njega skromnih 211 metara, a u drugoj je doletio na 218,5 metara, što mu je donijelo peto mjesto, a za pobjednikom je zaostao 19,9 bodova.

U redoslijedu Svjetskog kupa za letački Mali globus Embacher je izbio na prvo mjesto s 260 bodova, a Prevc je pao na drugo mjesto s 245 bodova. Treći je Forfang sa 140 bodova.

Prevc će imati priliku za popravni ispit u nedjelju, kad je na rasporedu još jedno natjecanje u Vikersundu, a tjedan dana poslije slijedi završnica Svjetskog kupa na letaonici u Planici, gdje je Domen postao svjetski rekorder i gdje će imati i gromoglasnu podršku navijača.