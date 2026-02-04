Otvorene su Zimske olimpijske igre: Natjecanje je krenulo ‘boćanjem na ledu’

Podijeli :

(AP Photo/David J. Phillip)

Iako ceremonija otvaranja još uvijek nije održana, Zimske olimpijske igre su počele. Prvi sport koji je bio na redu je curling koje mnogi mogu protumačiti kao boćanje na ledu jer su slična pravila kao i pretežito dalmatinska igra.

Prvi dan natjecanja u Cortini d’Ampezzo na rasporedu su bili mješoviti parovi. Odigrana su četiri susreta u kojima su snage odmjerili parovi Švedske i Južne Koreje, Velike Britanije i Norveške, Kanade i Češke te Estonije i Švicarske.

Šveđani su na pogon obitelji Wrana (Isabella i Rasmus) porazili Južnu Koreju (Kim i Jeong) s 10:3. Kanađani (Peterman i Gallant) su bili bolji od Češke (Zelingrova i Chabicovsky) s 10:5. Druga dva susreta bila su dramatična Švicarski muž i žena su (Schwaller i Schwaller-Hurlimann) nakon dodatne runde bili bolji Estonaca (Kaldvee i Lill) s 9:7 dok je u napetom susretu između Norveške (Skaslien i Nedregotten) i Velike Britanije (Dodds i Mouat) do pobjede došao britanski par s 8:6.

Aktualni branitelji naslova Italija nisu nastupili u prvom danu, kao ni Sjedinjene Američke Države. Oni će svoje prve susrete odigrati u četvrtak, Italija protiv Južne Koreje, a SAD protiv Norveške.

Ovo je sve dio grupne faze u kojoj će svaka reprezentacija odigrati devet susreta nakon čega će najbolje četiri ekipe otići u polufinale i u borbu za medalju. Na prošlim Olimpijskim igrama u Pekingu naslov su osvojili Talijani, srebro je osvojila Norveška, a bronca je pripala Šveđanima koji nisu nastupali u istom sastavu.