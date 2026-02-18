Ostala je sama na vrhu: Domaća klizačica ispisala povijest Olimpijskih igara

Podijeli :

via Guliver Image

Reprezentacija Južne Koreje u sastavu Gilli Kim, Minjeong Cho, Sukhee Shim i Dohee Noh osvojila je zlatnu olimpijsku medalju u utrci štafeta na 3000m.

Koreanke su pobijedile s rezultatom 4:04.014 ispred Italije (Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti, Arianna Sighel) s vremenom 4:04.107, dok su broncu osvojile Kanađanke (Danae Blais, Florence Brunelle, Kim Boutin, Courtney Sarault) s rezultaom 4:04.314.

Ovo je bila druga zlatna medalja Južne Koreje na ovogodišnjim Zimskim igrama i sedma medalja ukupno.

Mnogo razloga za slavlje imala je i talijanska klizačica Fontana koja je osvojila 14. olimpijsku medalju u karijeri čime je postala najuspješnija talijanska olimpijka u povijesti.

Do sada je dijelila rekord s Edoardom Mangiarottijem koji je osvojio 13 medalja u mačevanju od 1936. do 1960.

Brza klizačica iz Sondrina sada ima tri zlata, šest srebrnih i pet bronačnih medalja osvojenih na šest olimpijskih igara.

Fontana je postala i prva žena koja je osvaja medalje na šest uzastopnih ZOI.