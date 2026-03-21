Odermatt se malo opustio, Parisu posljednji spust sezone

Podijeli :

AP Photo/Marco Trovati via Guliver

Talijan Dominik Paris pobjednik je zadnjeg spusta Svjetskog kupa ove sezone kojeg su skijaši u subotu vozili u Kvitfjellu, dok je Švicarac Marco Odermatt već ranije osigurao osvajanje Malog kristalnog globusa u disciplini.

Talijan je pobijedio s vremenom 1:45.37, drugi je bio olimpijski pobjednik Švicarac Franjo von Allmen sa 19 stotinki zaostatka, a treći Austrijanac Vincent Kriechmayr sa 60 stotinki sporijim vremenom.

Za 36-godišnjeg Parisa ovo je 25. pobjeda u Svjetskom kupu, 20. u spustu.

Prvi u ukupnom poretku skijaša Švicarac Odermatt danas je bio sedmim što mu je u spustu najlošiji rezultat ove sezone nakon četiri pobjede, tri druga mjesta i jednog četvrtog.

No on je već ranije osigurao osvajanje trećeg uzastopnog Malog Kristalnog globusa u spustu i petog Velikog kristalnog globusa.

Završnica Svjetskog kupa nastavlja se u subotu sa ženskim spustom koji počinje u 12.30 sati i u kojme još uvijek nije poznata ukupna pobjednica.