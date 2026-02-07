Nika Prevc osvojila ‘samo’ srebro na maloj skakaonici, zlato pripalo Norvežanki

Podijeli :

(AP Photo/Evgeniy Maloletka) via Guliver Image

Norvežanka Anna Odine Strøm osvojila je u subotu u Predazzu zlato u skijaškim skokovima na Zimskim olimpijskim igrama 2026. na maloj skakaonici, ispred slovenskog čuda od djeteta Nike Prevc i Japanke Nozomi Maruyame.

Dvadesetsedmogodišnja Anna Odine Strøm olimpijska prvakinja po prvi put, završila je sa skokovima od 101 i 100 metara, te ukupno 267.3 boda, ispred Nike Prevc (266,2 boda) i Nozomi Maruyame (261,8 bodova).

To je bilo razočaranje za Niku Prevc, uvjerljivu favoritkinju u toj disciplini, i Sloveniju koja je očekivala zlato. Osvojila je oba pojedinačna naslova na Svjetskom prvenstvu u Trondheimu prošle godine i trenutno vodi u ukupnom poretku Svjetskog kupa nakon što je prethodne dvije sezone osvajala Kristalni globus.

Dvadesetogodišnja Slovenka imat će priliku za zlato na velikoj skakaonici, koja ove godine za žene debitira na Olimpijskim igrama.

Stroem je osvajačica brončane medalje na svjetskim prvenstvima 2023. i 2025.