Nešto slabiji nastup Ljutić u veleslalomu nego jučer, borit će se za top 10

AP Photo/Robert F. Bukaty via Guliver

Novozelanđanka Alice Robinson vodeća je nakon prve vožnje veleslaloma skijašica za Svjetski kup u kanadskom Tremblantu, dok je hrvatska predstavnica Zrinka Ljutić na 14. mjestu sa 1.38 sekundi zaostatka.

Robinson je nastavila s odličnim predstavama u Sjevernoj Americi, nakon pobjeda prošlog vikenda u Copper Mountainu te u subotu u prvom veleslalomu u Tremblantu nalazi se u idealnoj poziciji za treći veleslalomski trijumf zaredom.

Najbliža Robinson je Austrijanka Julia Scheib sa 16 stotinki zaostatka, dok treća Amerikanka Nina O’Brien zaostaje 52 stotinke.

Nakon što je u subotu bila druga, Ljutić je dobro odvezla i gornji dio staze u nedjelju te je imala dvije stotinke bolje prolazno vrijeme od Robinson, ali u donjem je dijelu staze bila 1.40 sekundi sporija od Novozelanđanke.

Druga vožnja na programu je od 19 sati.