Nakon što je doživjela pad na spustu, Vonn neće skijati superveleslalom

Američka skijašica Lindsey Vonn propustit će superveleslalom kojeg skijašice u subotu voze u Crans Montani za Svjetski kup nakon što je u petak na utrci spusta pala i ozlijedila lijevo koljeno, izjavio je njezin trener.

Vonn je jučer na početku staze izgubila ravnotežu i završila u sigurnosnoj mreži. Jedna od favoritkinja za medalju na predstojećim olimpijskim igrama uspjela se vratiti na skije, ali je bol u lijevoj nozi ipak bila jača. Osim nje utrku nisu završile Austrijanka Nina Ortlieb i Norvežanka Marte Monsen. Ortlieb je uspjela odustati, dok je Norvežanka Monsen imala manje sreće. Držeći se za koljeno nakon što je oslobođena iz mreže, Monsen je privezana na nosila i odnesena s krvavim licem.

Do cilja su stigle Švicarka Corinne Suter, Amerikanka Jacqueline Wiles i Francuskinja Romane Miradoli.

Zimske olimpijske igre, koje počinju u petak, a Vonn prvu utrku, spust za skijašice, vozi dva dana kasnije.