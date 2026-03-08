Luda utrka u Kranjskoj Gori: Kolega 18., Zubčić 25., McGrath slavio za stotinku ispred Kristoffersena

Podijeli :

Natasa Kupljenik Sports Press Photo via Guliver

Norvežanin Atle ⁠Lie ​McGrath pobjednik je predzadnjeg slaloma sezone Svjetskog kupa u slovenskoj Kranjskoj Gori, na kojem je Samuel Kolega bio 18., a Filip Zubčić 25.

Kolega je zauzimao 17. mjesto u prvoj vožnji, a u drugom laufu je završio kao 18. s 0.96 sekundi zaostatka za vodećim, dok mu je to bilo dovoljno da uđe na završni slalom sezone u Hafjellu.

Zubčić je prvu vožnju okončao kao 26, a nakraju je bio jedno mjesto bolje plasiran sa 1.37 sekundi sporijim vremenom.

Istok Rodeš je zaostao 2.87 sekundi i zamalo ostao bez druge vožnje na 36. mjestu, a četvrti hrvatski predstavnik Tvrtko Ljutić bio je 50. s zaostatkom od 3.85 sekundi.

Na stazi Podkoren, odvijala se dramatična borba jer su visoke temperatura i meki snijeg itekako smanjili prednost vodećih iz prve vožnje.

McGrath je uspio pobijediti s vremenom 1:38.85 minuta. Samo stotinku sporiji od njega bio je sunarodnjak Henrik Kristoffersen, a na trećem je mjestu, sa zaostakom od samo četiri stotinke za McGrathom, bio Brazilac Lucas Pinheiro Braathen.

Austrijanac Michael Matt zaostao je samo šest stotinki za pobjednikom, a bio je tek četvrti, dok je Nijemac Linus Strasser s devet stotinki završio na petom mjestu.

U poretku slaloma MGrath vodi s 41 bodom više od Braathena, dok Francuz Clement Noel zaostaje 77 bodova, Kolega je s novih 13 bodova stigao do ukupno 94 i kao 23. slalomaš ide na završnicu u Norvešku. Zubčić je 32. s 60 bodova.