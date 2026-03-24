Ljutić osjetno manje zaradila nego prošle sezone, evo koliko

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Ljutić se nije proslavila ni u zadnjem slalomu sezone.

Zrinka Ljutić, prošlogodišnja osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu, ni u norveškom Hafjellu nije pronašla pravi ritam na iznimno dugačkoj stazi te je utrku završila na posljednjem, 23. mjestu, zaostavši za pobjednicom Mikaelom Shiffrin više od pet sekundi (+5.15).

POVEZANO Ljutić zadnja u posljednjem slalomu sezone, sjajna Shiffrin do Malog kristalnog globusa i rekorda

Za razliku od prošle sezone, kada je uprihodila oko 254 tisuće eura, ove zime brojke su osjetno skromnije. Prema podacima FIS-a, Ljutić je zaradila tek oko 65 tisuća eura što jasno ilustrira pad rezultata na stazi.

Mikaela Shiffrin najviše je zaradila od skijašica ove sezone. Od nagrada na utrkama bogatija je za više od 612 tisuća eura, ne računajući novac od današnje pobjede u Hafjellu.