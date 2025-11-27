Kraj sezone za Laru Gut-Behrami

Podijeli :

AP Photo/Alessandro Trovati via Guliver

Švicarska skijašica Lara Gut-Behrami, jedna od najtrofejnijih sportašica u alpskom skijanju, "neće se više natjecati ni u jednoj utrci" ove zime zbog teške ozljede lijevog koljena, objavio je u četvrtak Švicarski skijaški savez.

Zbog puknuća dvaju ligamenata i puknuća meniskusa nakon pada prošlog četvrtka na Copper Mountainu (SAD) tijekom treninga superveleslaloma, 34-godišnja prvakinja stoga će propustiti Olimpijske igre Milano-Cortina. Iako je ranije najavila da će se umiroviti na kraju ove sezone, sada “ostavlja svoju budućnost otvorenom”.

“Moj je cilj potpuno se oporaviti od ove ozljede i vratiti punu sposobnost izvedbe. Tek tada ću znati što mi budućnost nosi”, rekla je švicarska skijašica.

Olimpijska pobjednica u superveleslalomu operirat će koljeno sljedeći tjedan.

“Sljedećih nekoliko mjeseci zamišljala sam vrlo drugačije i stvarno sam se veselila ostatku skijaške sezone. Nedavno smo doživjeli dramatične događaje u našem sportu, smrtonosne nesreće u kojima su sudjelovali mladi sportaši. Vjerujem da se ozljeda koljena, koliko god složena bila, ne može smatrati tragedijom“, kazala je Gut-Behrami.