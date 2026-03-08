Hrvatski dvojac izborio drugu vožnju u pretposljednjem slalomu sezone

Podijeli :

AP Photo/Giovanni Auletta via Guliver

Norvežanin Atle ⁠Lie ​McGrath vodi nakon prve vožnje predzadnjeg slaloma Svjetskog kupa u slovenskoj Kranjskoj Gori, a drugu vožnju izborila su Samuel Kolega i Filip Zubčić.

Kolega zauzima 17. mjesto s 1.92 sekundi zaostatka za vodećim, dok je Zubčić 26. (+2.30). Istok Rodeš je zaostao 2.87 sekundi i zamalo ostao bez druge vožnje na 36. mjestu, a četvrti hrvatski predstavnik Tvrtko Ljutić bio je 50. s zaostatkom od 3.85 sekundi.

Na stazi Podkoren, McGrath je završio prvu vožnju za 48,23 sekunde, pretekavši Lucasa Pinheira Braathena za 0.17 sekundi. Belgijanac Armand Marchant zabilježio je treće najbrže vrijeme, 0,55 sekundi iza McGratha, odmah ispred sunarodnjaka Norvežanina Henrika Kristoffersena (+0,56).

McGrath vodi u poretku slaloma prije završne dvije utrke, Norvežanin ima prednost od jednog boda ispred Pinheira Braathena i 17 više ispred Francuza Clémenta Noëla, koji je u prvoj vožnji u Kranjskoj Gori završio na 7. mjestu, 0.78 sekundi iza McGratha.

Švicarski skijaš Loïc Meillard, olimpijski prvak u Bormiju prije tri tjedna, godinu dana nakon osvajanja naslova svjetskog prvaka, ispao je u prvoj vožnji, kao i Norvežanin Timon Haugan, četvrti u poretku Svjetskog kupa u slalomu, 53 boda iza McGratha, čije su nade za osvajanje kristalnog globusa time nestale.

Druga vožnja je na rasporedu u 12.30 sati.