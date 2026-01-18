Evo koliko je Zubčić zaradio slalomskim plasmanom sezone u Wengenu

Zubčić je nakon osmog mjesta u prvoj vožnji u drugom laufu skijao još bolje te je utrku završio na sedmom mjestu s 2,09 sekundi zaostatka, ostvarivši najbolji slalomski rezultat sezone. Tim plasmanom zaradio je 5.820 eura i ukupnu ovosezonsku zaradu povećao na nešto više od 23 tisuće eura.

Zubčić do slalomskog rezultata sezone u Wengenu, Rodeš do prvih bodova

Rodeš je sa startnim brojem 31 iznenadio devetim mjestom u prvom laufu, no u drugoj je vožnji bio oprezniji te je na kraju zauzeo 19. mjesto (+3,02), čime je osvojio prve bodove ove sezone i 1.455 eura.

Samuel Kolega završio je 35., a Tvrtko Ljutić 49.

McGrath je slavio ispred Lucasa Braathena i Henrika Kristoffersena te preuzeo vodstvo u slalomskom poretku, dok u ukupnom poretku i dalje vodi Marco Odermatt.