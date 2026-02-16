BiH skijaš ušao u drugu slalomsku vožnju na Zimskim olimpijskim igrama

Podijeli :

REUTERS/Christian Hartmann via REUTERS

Bosanskohercegovački skijaš Marko Šljivić završio je prvu utrku slaloma na ovogodišnjim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini.

Na kraju je Šljivić kroz cilj prošao kao 26. sa vremenom 1:03.05 i sa 6.91 sekundi zaostatka za vodećim Atla Lie McGrath.

Drugi je nakon prve vožnje Švicarac Loic Meillard, dok je treći austrijanac Gstrein. Hrvatski skijaš Filip Zubčić završio je na 15. mjestu prve vožnje, dok su Istok Rodeš i Samuel Kolega izletjeli sa staze.

Druga vožnja na rasporedu je od 13 sati i 30 minuta.