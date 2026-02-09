VIDEO / Sjajni Leonard u pobjedi Clippersa, slavili Miami i Toronto

U večeri Super Bowla, Los Angeles Clippersi svladali su Minnesota Timberwolvese, a Miami Heat Washington Wizardse, dok su jedinu domaću pobjedu upisali Toronto Raptorsi protiv Indiana Pacersa.

Los Angeles Clippers su u gostima sa 115:96 nadigrali Minnesota Timberwolvese . Kawhi Leonard postigao je 41 poen i imao osam skokova za Los Angeles koji je pobijedio u drugoj utakmici zaredom. Anthony Edwards postigao je 23 poena i predvodio Minnesotu, koja je izgubila tri od posljednje četiri utakmice. Julius Randle završio je sa 17 poena i osam skokova, a Rudy Gobert 10 poena i sedam skokova.

I Miami Heat je slavio u gostima, sa 132:101 su nadigrali domaće Washington Wizardse, a do pobjede su ih s po 22 koša svaki predvodili Bam Adebayo i Kasparas Jakucionis. Norman Powell dodao je 21 poen, a Kel’el Ware 19 poena i 14 skokova za Heat, kojem je ovo prva u pobjeda u zadnje četiri utakmice. Kod Wizardsa, koji su samo jednu i pol utakmicu ispred Indiana Pcersa na zadnjem mjestu Istočne konferencije, najbolji je bio Tristan Vukčević s 14 poena, dok su Justin Champagnie, Kyshawn George i Bub Carrington postigli po 13 poena.

POVEZANO VIDEO / Knicksi razbili Celticse na krilima Jalena Brunsona

Toronto Raptorsi su kod kuće sa 122:104 svladali Indiana Pacerse koja je izgubila četiri utakmice zaredom. Scottie Barnes postigao je 13 od svojih 25 poena, što je najviše u utakmici, u odlučujućoj trećoj četvrtini, a također je predvodio sve igrače s 14 skokova i četiri blokade. Raptorsi su u trećoj četvrtini imali prednost od 44-26 i na kraju pobijedili Pacerse u seriji od četiri utakmice. RJ Barrett je dodao 20 poena, a Sandro Mamukelashvili 17 poena za Toronto. Pascal Siakam postigao je 18 poena za Indianu, a Jay Huff je dodao 15 poena.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.