VIDEO / Senzacija u NBA-u, Minnesota ‘bez pola momčadi’ izbacila Jokića i nedorasli Denver iz playoffa

Minnesota Timberwolvesi su pred domaćom publikom svladali Denver Nuggetse rezultatom 110:98 i ukupnim omjerom 4:2 izborili plasman u polufinale Zapadne konferencije, gdje ih očekuju San Antonio Spursi.

Riječ je o velikom uspjehu za Wolvese, posebno zato što su do ključne pobjede stigli bez nekoliko važnih igrača, uključujući dvojicu nositelja igre.

Anthony Edwards i Donte DiVincenzo predvodili su momčad do prve dvije pobjede u seriji, no potom su se teško ozlijedili. U četvrtoj utakmici briljirao je Ayo Dosunmu, koji je s 43 poena donio treću pobjedu Minnesoti, ali ni njega nije bilo u odlučujućem susretu. Izostao je i Kyle Anderson. Unatoč brojnim izostancima, Timberwolvesi su uspjeli osigurati prolaz zahvaljujući izvanrednim izvedbama nekoliko igrača.

Jaden McDaniels bio je najistaknutiji s 32 poena, 10 skokova, dvije ukradene lopte i bez izgubljene lopte, čime je postao prvi igrač nakon Kobea Bryanta s takvim učinkom u odlučujućoj utakmici. Julius Randle dodao je 18 poena i pet asistencija, dok je Rudy Gobert upisao 10 poena, 13 skokova, osam asistencija i dvije blokade te postao prvi igrač s više od 30 pobjeda protiv Nikole Jokića.

Goberta je u trenucima odmora uspješno zamjenjivao Naz Reid s 15 poena i sedam skokova. Posebno se istaknuo i Terrence Shannon, koji je u svojoj tek trećoj utakmici kao starter postigao 24 poena uz šest skokova.

S druge strane, Denver je imao tek dvojicu raspoloženih igrača. Nikola Jokić završio je utakmicu s 28 poena, devet skokova i 10 asistencija, dok je Cameron Johnson dodao 27 poena i osam skokova. Jamal Murray ponovno je podbacio u važnoj utakmici s tek 12 poena i šest skokova uz slab šut iz igre (4/17).

Tako Jokić, ne svojom krivnjom, završava sezonu ranije nego što se očekivalo, unatoč impresivnim prosjecima od 28 poena, 13 skokova i 11 asistencija po utakmici, pri čemu je predvodio ligu u skokovima, asistencijama i broju triple-double učinaka.