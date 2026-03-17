VIDEO / Nova bizarna situacija u Londonu, pomoćni sudac pao jer se sudario s igračima koji se zagrijavaju

U uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka između Arsenala i Bayer Leverkusena nakon prvih 45 minuta Topnici vode s 1:0. No, osim nevjerojatnog gola Eberechija Ezea, pažnju je dobio i prvi pomoćni sudac Dannyja Makkelieja. Naime, nekoliko minuta nakon gola Hessel Steegstra je u pokušaju dohvaćanja Arsenalovog napada naletio na igrače Leverkusena koji su se zagrijavali. U toj brzini pao je na pod te se otkotrljao prema terenu. Srećom po njega, igra je ubrzo zaustavljena pa Makkelie nije morao dobar dio napada sam suditi zaleđe.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.