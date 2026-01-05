VIDEO / Sjajan početak godine: Čilić lako svladao Mannarina u Hong Kongu!

Marin Čilić nije imao problema na startu sezone te odličnom igrom svladao Adriana Mannarina na startu ATP 250 turnira u Hong Kongu. Čilić je slavio rezultatom 6-3, 6-2 nakon sat i 24 minuta igre protiv također 37-godišnjeg Francuza koji u karijeri ima pet naslova. Sljedeći Čilićev protivnik bit će Nuno Borges.
