VIDEO / Pogledajte kako se Sinner i Đoković zajedno pripremaju za polufinale Wimbledona

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U polufinalu Wimbledona gledat ćemo reprizu prošlogodišnjeg finala u kojem se sastaju prvi tenisač svijeta Jannik Sinner i osvajač 24 Grand Slam titule Novak Đoković. Par sati prije meča, dvojac se zajedno pripremao u teretani, a kako je to izgledalo, pogledajte u videu. Spektakularni okršaj počinje oko 16:30 sati, a izravan prijenos možete pratiti ekskluzivno na kanalu Sport Klub 1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.