VIDEO / Splićanka u NBA-u: Od igračice do analitičarke Philadelphia 76ersa

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Naš reporter Vedran Babić u Philadelphiji je razgovarao sa Splićankom Ivanom Šerić, koja iza sebe ima zanimljivu sportsku i profesionalnu priču. Košarkaški put započela je u Splitu, nastavila u Požegi, a potom se preselila u Sjedinjene Američke Države. Ondje je pet godina radila kao sportska analitičarka u NBA klubu Philadelphia 76ers, gdje je bila dio stručnog tima jednog od najpoznatijih klubova na svijetu. Pogledajte zanimljiv razgovor!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.