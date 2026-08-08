Jakirovićev Hull poražen od bundesligaša

Podijeli :

xGrahamxHuntx PSI-24303-0059 via Guliver

Nogometaši Hull Cityja, pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Sergeja Jakirovića, upisali su prvi poraz u ljetnim pripremnim utakmicama.

U njemačkom Frankfurtu poraženi su od domaćeg bundesligaša Eintrachta rezultatom 2:0.

Jakirovićev Hull odriješio kesu, za rekordan iznos doveo zamjenu hrvatskom vrataru Propao je transfer Hrvata kod Jakirovića?

Momčad Sergeja Jakirovića pružila je vrlo dobar otpor i parirala snažnom domaćinu u prvih sat vremena susreta. Tijekom tog razdoblja engleski je sastav pokazao dobru igru i uz malo više preciznosti u završnici mogao doći i do vodstva.

Ipak, u nastavku susreta Jakirović je bio primoran napraviti brojne izmjene i priliku dati mladim igračima iz klupske akademije, što je njemačka momčad iskoristila i potvrdila pobjedu drugim pogotkom.

Unatoč porazu, utakmica je poslužila kao kvalitetan test u kojem su za Hull debitirali novi igrači Tzolakis, Hjerto-Dahl i Targett. Hull do početka Premier lige čeka još jedna pripremni okršaj – sljedećeg vikenda odmjerit će snage protiv francuskog prvoligaša Nice.