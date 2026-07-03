VIDEO / Gauff teže od očekivanog do osmine finala Wimbledona, slavila i Sabaljenka

Najbolja svjetska tenisačica Arina Sabaljenka, koja još uvijek čeka na premijernu titulu pobjednice u Wimbledonu, uspješno je u petak obavila posao u trećem kolu Grand Slam turnira u All England Clubu.

Suparnica Latvijka Jelena Ostapenko je bila relativna opasnost prije početka dvoboja, no Bjeloruskinja je kontrolirala meč te je pobijedila 6-4, 6-4. U osmini finala Sabaljenka će igrati protiv Japanke Naomi Osake koja je s uvjerljivih 6-1, 6-3 nadigrala naturaliziranu Australku Dariju Kasatkinu.

Dalje ide i sedma nositelja Coco Gauff premda je protiv sunarodnjakinje Claire Liu imala više problema nego li se očekivalo. Slavila je Gauff sa 6-3, 6-7(5), 6-2 i sada je čeka dvoboj protiv Švicarke Bellinde Bencic koja je imala teško iskušenje ovog petka. Bencic je nakon velike borbe nadjačala Ruskinju Anu Kalinskaju sa 6-4, 4-6, 7-6(10-6).

Uvjerljiva je bila četvrta nositeljica Amerikanka Jessica Pegula koja je sa 6-1, 6-3 bila bolja od španjolske imenjakinje Bouzas Maneiro. Pegula će u osmini finala igrati protiv nadolazeće američke zvijezde Ive Jovic koja je sa 6-3, 3-6, 6-4 pobijedila Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu.

U turniru tenisača ispao je osmi nositelj, Rus Danil Medvjedev, koji je u prvom kolu lakoćom pobijedio hrvatskog igrača Marina Čilića. Nijemac Jan-Lennard Struff je pobijedio Medvjedeva 7-6(4), 7-6(5), 7-5, a Medvjedev je u trećem setu propustio dva breaka prednosti i vodstvo 5-2. Meč je okončao s pet izgubljenih gemova u nizu.