VIDEO / Je li bivši igrač Dinama trebao biti isključen protiv Cityja? Oglasila se Premier liga

Branič Arsenala Gabriel Magalhães (28) u derbiju Premier lige između Arsenala i Manchester Cityja, koji je završio pobjedom Cityja 2:1, ušao je u sukob s Erlingom Haalandom (25).
Tijekom žestoke borbe za loptu u drugom poluvremenu, nakon što je ona izašla iz igre, Gabriel je tijelom odgurnuo norveškog napadača, a zatim je došlo i do verbalnog okršaja.
Situacija je eskalirala kada su se unijeli licem u lice, a bivši igrač Dinama je u jednom trenutku glavom napravio pokret prema Haalandu. Norvežanin se primio za glavu, ali se brzo smirio i nastavio igru. Uslijedilo je naguravanje koje su igrači ubrzo razdvojili, a obojica su dobila žuti karton.
Glavni sudac Anthony Taylor i VAR nisu procijenili da je bilo elemenata za isključenje. Reakcije navijača bile su podijeljene. Jedni su smatrali da je Gabriel trebao biti isključen, dok su drugi pohvalili njegovu agresivnost i borbenost.
#MCIARS – 83′
The referee’s call of no red card was checked and confirmed by VAR – with the action from Gabriel deemed not to be excessively aggressive or violent.
— Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) April 19, 2026
Premier liga je na X-u objavila službeno objašnjenje: “Sudac nije pokazao crveni karton, a tu je odluku provjerio i potvrdio VAR. Procijenjeno je da Gabrielov potez nije bio pretjerano agresivan niti nasilan.”
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!