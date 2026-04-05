VIDEO / Celta slavila na gostovanju i uključila se u borbu za Ligu prvaka

U 30. kolu španjolske La Lige Celta Vigo je s 3:2 slavila na gostovanju kod Valencije.

Povela je Valencia u 12. minuti golom Guida Rodrigueza, ali Šišmiši nisu zadržali prednost do kraja. U 56. minuti je Ilaix Moriba, bivši igrač Barcelone, zabio za 1:1 da bi četiri minute kasnije Fernando Lopez pogodio za preokret Celte.

U 81. minuti Celta je golom Williota Swedberga došla do 3:1. Međutim, Rodriguez je u 93. minuti zabio svoj gol i smanjio na 3:2.

Ipak, Celta je sačuvala prednost do kraja te je s 3:2 upisala važnu pobjedu u borbi za plasman u Ligu prvaka.

Ovim slavljem stigli su na samo bod od petoplasiranog Real Betisa. Klub iz Seville najvjerojatnije drži posljednju poziciju koja će voditi u elitno europsko nogometno natjecanje.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.