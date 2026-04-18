Kovačević: U zadnje vrijeme smo u malom padu

U derbiju 30. kola HNL-a Dinamo i Rijeka su na stadionu u Maksimiru igrali 2:2 (1:0). Nakon susreta izjavu je dao trener Dinama Mario Kovačević.

“Htjeli smo tri boda, no derbiji su takvi. Dobro smo ušli, no onda nismo preuzeli igru. Na kraju možemo biti zadovoljni s bodom, vidjeli ste i sami kakvo je bilo drugo poluvrijeme. Bili smo u dobrom momentu, u zadnjim utakmicama smo možda u malom padu. Vratili smo se, vodili pa gubili, na kraju remi.

Primili smo i protiv Gorice i Vukovara golove, danas povedemo pa kao da smo mislili da je gotova utakmica. Ipak, moramo pohvaliti igrače, osim penala nismo puno dozvolili Rijeci. Nismo bili dobri s loptom, to me malo smeta. Napravili smo dvije neplanirane izmjene, McKenna je osjećao aduktor pa smo ga izvadili iz predostrožnosti.

Kraj je sezone, nadam se da nije ništa ozbiljnije kod Vidovića. U pitanju je koljeno. Istra? Idemo se pripremiti, svaka gostujuća utakmica nije laka. Pripremit ćemo se dobro i razmišljamo samo o tri boda”, zaključio je trener Dinama Mario Kovačević.