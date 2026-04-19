VIDEO / Srušio je Španjolsku na Maksimiru, a sada na nevjerojatan način poklonio gol u grčkom derbiju

30-godišnji hrvatski branič Tin Jedvaj u dresu reprezentacije nastupio je ukupno 26 puta, a posljednji nastup upisao je prije otprilike pet i pol godina. Tada je odigrao oko sat vremena u porazu Hrvatske 4:1 u Portugalu u sklopu Lige nacija.
U tih 26 utakmica zabio je dva pogotka, oba u velikoj pobjedi protiv Španjolske u prvom izdanju Lige nacija. Hrvatska je tada u studenom 2018. tražila osvetu za uvjerljiv poraz 6:0 u Elcheu u rujnu iste godine, a Jedvaj je bio glavni junak s dva gola protiv Davida de Gee.
Danas, gotovo sedam i pol godina kasnije, Jedvaj igra za Panathinaikos koji se nalazi na četvrtom mjestu u borbi za naslov prvaka Grčke. U mini ligi vodeći je AEK sa 66 bodova, drugi je Olympiakos sa 61, treći PAOK s 58, dok je Panathinaikos četvrti s 50 bodova.
Od 20 sati Panathinaikos je igrao derbi protiv Olympiakosa, a već u 33. minuti našao se u rezultatskom zaostatku. Za razliku od slavnih trenutaka protiv Španjolske, Jedvaj je ovoga puta bio tragičar. Neobjašnjivo je vratio loptu prema svom golu i uposlio Gelsona Martinsa, koji je zabio za 0:1. Na kraju prvog dijela Rodinei je zabio za 0:2 i tako postavio konačan rezultat utakmice.
Mladi hrvatski reprezentativac Adriano Jagušić još jednom je ostao na klupi momčadi Rafaela Beniteza, dok je već spomenuti Jedvaj odigrao cijeli susret.
