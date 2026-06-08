VIDEO / Gvardiol: Osjećam se dobro, mislim da sam i mentalno spreman

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Hrvatski stoper stao je pred novinare nakon pobjede nad Slovenijom 2:1 u Varaždinu u prijateljskoj utakmici. Joško Gvardiol otkrio je što misli o obje utakmice, protiv Belgije i Slovenije te je li spreman za SP.

“Nakon, pa ne bih rekao loše predstave, ali te utakmice s Belgijom, mislim da nije bila najbolja. Izvukli smo pobjedu i za dva dana putujemo u Ameriku.”

“Izbornik je kao što ste vidjeli pokušao igrati u dva sistema tako da smo malo kombinirali, puno igrača je dobilo priliku što je najvažnije. Sad se okrećemo SP-u, pripremi za Englesku i veselimo se početku turnira”, kaže Joško.

Otkrio je Gvardiol i kako se osjeća pred SP.

“Osjećam se dobro, mentalno sam ja bih rekao spreman i to je to više manje s moje strane.”