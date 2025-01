Ćavar za SK: Može se i protiv Danaca! Srna i Jelinić? Pa mi smo iz Metkovića

Podijeli :

Bila je to nevjerojatna priča. Nismo se nadali, ali eto nakon 16 godina Hrvatska je ponovno u finalu SP-a. U našoj stalnoj emisiju Jutro na SK komentator Petar Čondić razgovarao je s našim proslavljenim rukometnim reprezentativcem Patrikom Ćavarom koji je uživo u Areni gledao veliki uspjeh svojih nasljednika.

“U finalu OI 1996. godine smo nadigrali Švedsku upravo na sličan način kao što je to učinila Hrvatska u četvrtak navečer protiv Francuske. U nastavku su nas lovili, ali nisu uspjeli kao ni Šveđani tada. Uvijek smo najveće pobjede ostvarili uz velike drame. Kod nas to tako ide. Prije utakmice sam rekao da neće podleći pritisku, ali publika je malim djelom pobijedila Francuska, a većim dijelom je to učinila naša igra u oba pravca. Na ovom prvenstvu takvu utakmicu nismo odigrali.”

POVEZANO VIDEO / Kako je Kuzmanović pričao pred SP za Sport Klub: ‘Mislim da možemo kliknuti’ Balić je ušao u svlačionicu, a onda je počela ludnica

Bila je to čudesna večer, što vam se posebno urezalo u pamćenje?

“Ova je utakmica važna jer su ovi mlađi igrači probili psihološku barijeru. Na ovoj su utakmici vidjeli da mogu igrati protiv najboljih. Ovo srebro je za mene ravno zlatu. Ako i ne uspijemo pozivam sve ljude da u najvećem broju dođu na Jelačić plac, napunite ga jer ovi su dečki to zaslužili. A o ovom uspjehu treba pričati dugo, možda će to dovesti neke nove klince u rukomet.”

U prvom poluvremenu smo ih demolirali, pogađali smo sve izvana, sjajno igrali obranu. Da su imali Omeyera na golu možda to ne bi bilo tako, ali ovo je izgledalo fantastično.

“Ovo za Omeyera se slažem, dugo pričam da medalje nema bez velikog vratara. Koliko puta nam je baš taj Omeyer radio, ali sad imamo mi Kuzmanovića koji to radi drugima. Još jednom u fenomenalnom izdanju (15 obrana). Imamo i Pešića koji je protiv Mađara spasio stvar. Sve ukupno ovo je lijepa rukometna priča.”

Ne volimo izdvajati pojedince iz kompletne momčadi, ali Jelinić je bio fenomenalan.

“Iz Metkovića je. Srna je iz Metkovića. Mi smo iz Metkovića. Šalim se, ne bi bilo pravedno izdvojiti jedno ime. Podatak da smo zabili 11 golova izvana u prvom poluvremenu je fantastična, savršenstvo.

Je li ova pobjeda spada u top tri ili top pet naših pobjeda u povijesti?

“To je naša najveća pobjeda u dvobojima s Francuzima. Izgledali su u jednom trenutku kao drugorazredna momčad. Ovako nisu izgubili od početka devedesetih.”

Danci imaju skoro 40 pobjeda na SP-ima bez poraza. Love četvrti svjetski naslov zaredom?

“Dajem Dancima prednost protiv Portugala, ali svašta se tu može dogoditi, ali neće lako dobiti Portugal. Igrat ćemo u finalu s njima, ali mi nismo bez šansi. Možemo se potući za zlato.”