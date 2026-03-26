VIDEO / Hoxha doveo Albaniju u vodstvo, a onda se ukazao Lewandowski!

FIFA World Cup 26. ožu 2026

U polufinalu europskog play-offa za Svjetsko prvenstvo, Albanija je povela u Poljskoj golom Dinamovca Arbëra Hoxhe u 42. minuti. Iskoristio je veliku pogrešku Jana Bednareka i zabio za 0:1. Pobjednik ovog dvoboja igrat će u gostima protiv boljeg iz okršaja Ukrajine i Švedske.

Poljska je izjednačila u 63. minuti pogotkom legendarnog Roberta Lewandowskog, nakon loše reakcije vratara Thomasa Strakoshe.

