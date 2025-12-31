Tucak: Turnir u Rotterdamu došao nam je fantastično, a poraz od Nizozemske ne znači ništa

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver Images

Hrvatska vaterpolska reprezentacija osvojila je turnir u Rotterdamu u sklopu priprema za Europsko prvenstvo. Izbornik Ivica Tucak otkrio je svoje dojmove.

Barakude su u Rotterdamu porazille Tursku 19:10, izgubile od Nizozemske 13:12 i pobijedile Mađarsku 13:7. Na kraju su tri reprezentacije imale po šest bodova (Hrvatska, Nizozemska, Mađarska), ali je Hrvatska osvojila prvo mjesto zbog bolje gol-razlike u tom trokutu.

“Baš smo pogodili dobro s ovim turnirom, koliko god je bilo malo idemo reći nezgodno jer se igralo između Božića i Nove godine, tu su i putovanja i k tomu slično. No sada, po završetku turnira mogu reći da nam je ovo došlo baš fantastično. Tako smo i planirali pripreme”, počeo je analizu izbornik Ivica Tucak.

“Mislim da smo dobili puno, a ostali u dobrom, jakom treningu. Ono što je najvažnije istaknuti, mi se ovdje nismo uopće pripremali ni za jednog suparnika posebno. Prvenstveno smo primijenili one stvari koje su nama bitne podignuti na višu razinu. Iza nas su tri jako dobra dana, malo su dečki umorni, ali smo odigrali tri odlične utakmice. Bojao sam se kako će biti protiv Turske jer smo to odigrali neposredno nakon što smo sišli s leta praktički, ali i to sam se baš ugodno iznenadio. Suparnici su nam bili iz dana u dan po nekoj gradaciji, sve teži i teži, što je također dobro.”

A na čemu još treba poraditi uoči Beograda i Europskog prvenstva?

“To su prvenstveno pozicijski napad, ali i pozicijska obrana. Moramo biti aktivniji u kretanjima, imati brži protok lopte. Makar, zasad je to OK. Igrač manje je korektan, zadovoljan sam. Ono što nam je cilj dosegnuti optimalno stanje 15. siječnja (3. kolo EP s Grčkom u skupini), pa da onda to stanje držimo daljnjih 10-ak dana.”

Poraz od Nizozemske, koliko god je bio neočekivan, nije alarmantan, smatra Tucak.

“To je baš nešto što sam rekao momcima. Gledajte, to je poraz koji ništa ne znači, ne boli i da je to bila neka ‘prava’ odnosno bitna utakmica, mi je sigurno ne bismo izgubili. Nas u Beogradu neće čekati samo Grčka u skupini, pa kasnije Italija. Ne, mi ćemo igrati i protiv Slovenije i protiv Gruzije, kasnije Rumunjske. Te dvije prve u skupini ćemo mi odigrati i moramo dobiti na kvalitetu, ali bez opuštanja i zato nam je utakmica s Nizozemskom pokazatelj što se može dogoditi.”

Sljedeće okupljanje Barakuda je 2. siječnja 2026. u Dubrovniku. Istog dana, večernji trening je planiran u sparingu s francuskom reprezentacijom koja također dolazi u Grad.. U subotu 3. siječnja će se trenirati prijepodne još u Dubrovniku, a onda se kreće za Budvu na pripreme s Crnogorcima. Ondje je predviđena još jedna službena utakmica, 5. siječnja u 18.00 sati protiv domaće reprezentacije. Što se broja igrača tiče, on ostaje nepromijenjen u odnosu na Rotterdam.

“Svih 19 koji su igrali u Nizozemskoj, dolaze i u Dubrovnik. Nisam još donio nikakvu odluku za konačan popis za Europsko prvenstvo, te zato i ide svih 19. Neka su svi tu, prvenstveno zbog još nekih mojih dilema, a i ne daj Bože ozljeda. U konačnici, mi ćemo u Budvi imati ukupno tri utakmice, od kojih je samo jedna službena, ali to su još prilike za odagnati sve dvojbe.”