Junak Srbije iznenadio izjavom nakon osvajanja zlata: ‘Igrali smo i protiv sudaca’

Junak pobjede Srbije u polufinalu, a potom i u finalu u Beogradu u kojem je ponio MVP priznanje, bio je vratar domaćina Europskog prvenstva Milan Glušac.

U trenucima kada Srbiji nije išlo najbolje u napadu, a posebno na početku posljednje četvrtine, posljednja linija obrane domaće reprezentacije bila je nepremostiva prepreka za Mađarsku – Milan Glušac branio je fantastično. Nakon utakmice, u izjavi za RTS nije skrivao sreću.

“Preplavile su me emocije, zaista. Rekao sam prije finala da smo došli po zlato i tako je i bilo…“, rekao je Glušac, koji je potom dodao:

“Igrali smo protiv svih, protiv sudaca. Nismo mi kao Mađari, ne kukamo kao oni.”

Glušac je još želio istaknuti:

“Zahvalio bih se svima koji su bili s nama ovih nekoliko dana. Igrali smo i bez Ćuka i bez Mandića, samo mi znamo kroz što smo prošli…“

Za Srbiju je ovo šesto europsko zlato, a Mađari su ostali na 13 naslova prvaka Europe.

