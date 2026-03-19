Tucak: Miks-zona je zločin. Ja sam sebi nakon poraza ne mogu pomoći

HVS

Tribina pod nazivom 'Mentalno zdravlje trenera' privukla je veliku pozornost na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu, gdje su se okupila neka od najzvučnijih imena hrvatskog sporta i struke.

U sklopu 19. Tjedna psihologije, poznata sportska psihologinja prof. dr. sc. Renata Barić, koja je bila dio stožera Barakuda prilikom osvajanja svjetskog zlata 2017., okupila je niz relevantnih govornika.

Uz izbornika vaterpolske reprezentacije Ivicu Tucka, sudjelovali su i gimnastički trener Vladimir Mađarević, dr. Davorka Herman Mahečić iz Hrvatskog olimpijskog odbora, dr. Lidija Bojić Čačić iz Hrvatskog rukometnog saveza te sportski psiholog Luka Škrinjarić. Upravo je izbornik vaterpolista Ivica Tucak imao zanimljivo izlaganje gdje je otvoreno progovorio o situaciji koja za trenere predstavlja velik stres – obraćanju medijima odmah nakon utakmice.

“Miks-zona? To je zločin! Ozbiljno vam to govorim i naglašavam – to je zločin prema sportu, sportašima i trenerima”, rekao je Tucak.

“Nakon utakmice puls vam je na 200 ili 300 i ja sad trebam davati neku suvislu izjavu, pogotovo nakon poraza. Najradije bih razbio tu kameru”, kazao je.

Dodao je kako nije jednostavno ni nakon pobjede.

“Treba smiriti emocije, a već razmišljam o sljedećoj utakmici. Moraš dati pametnu izjavu, a nisi svoj. Ja sam sebi nakon poraza ne mogu pomoći”, iskreno je priznao Tucak.

Tucak se osvrnuo i na još jedan detalj koji sve više ulazi u sport i stvara dodatni pritisak na trenere.

“Imate i mikrofone na time-outu. To je danas gotovo u svakom sportu. A u tim trenucima često izgovorite riječi koje nisu za javnost”, zaključio je.