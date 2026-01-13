Srpski reprezentativac zbog brutalnosti zaradio suspenziju od dvije utakmice

Podijeli :

xMarkoxMetlasx/xMNxPressxphotox via Guliver Image

Srpski vaterpoliski reprezentativac Dušan Mandić propustit će sljedeće dvije utakmice na Europskom prvenstvu u Beogradu, zbog crvenog kartona koji je dobio u dvoboju 2. kola skupine C protiv Španjolske, nakon što je u prvoj minuti zadnje četvrtine laktom udario Alvara Granadosa.

Suci su nakon pregleda snimke pokazali crveni karton Mandiću zbog tzv. brutalnog prekršaja (brutality), koji za sobom povlači automatsku suspenziju od dvije utakmice.

“Europska federacija za vodene sportove (European Aquatics) potvrdila je suspenziju srpskom reprezentativcu Dušanu Mandiću, zbog crvenog kartona u dvoboju sa Španjolskom te će ljevoruki golgeter propustiti sljedeće dvije utakmice, u srijedu protiv Izraela i dva dana poslije, najverojatnije protiv Francuske ili Crne Gore”, priopćili su u utorak iz Vaterpolo saveza Srbije na svom službenom mrežnom portalu (waterpoloserbia.org).

Reprezentacija Srbije je pobijedila Španjolsku s 12-11 i s pet bodova je vodeća u skupini C. Nizozemska je na drugom mjestu s četiri boda, a aktualni europski prvaci Španjolci su treći s tri boda. Izrael je bez bodova i bez mogućnosti za plasman u drugi krug grupne faze, u kojem će se reprezentacije Srbije, Nizozemske i Španjolske spojiti s tri reprezentacije koje će završiti od prvog do trećeg mjesta u skupini A. Već sada je poznato da će to biti reprezentacije Mađarske, Crne Gore i Francuske.