Odveo je Hrvatsku na svjetski tron pa govorio za SK: Nema straha za Barakude, čeka nas svijetla budućnost

Hrvatska je prije 10 dana postala svjetski juniorski prvak u vaterpolu! Nakon 10 godina čekanja mlade Barakude je do trona doveo sjajni trener Hrvoje Koljanin. Nakon početnog poraza i dramatične završnice, naši su momci pokazali karakter i iz Portugala se vraćaju sa zlatnim odličjem.

Koliki je to uspjeh za hrvatski sport dovoljno govori činjenica da su mlade vaterpoliste ugostili i predsjednik Zoran Milanović kao i premijer Andrej Plenković.

Hrvoje Koljanin, hrvatski izbornik nakon završetka natjecanja, prije dodjele medalja igračima, dobio je i pojedinačno priznanje. Trofej World Aquaticsa za najboljeg trenera natjecanja. Svojevrsna novost koju je uvela svjetska organizacija.

Koljanin je gostovao kod našeg Bruna Roglića u emisiji Jutro SK te je iznio svoje dojmove nakon Portugala, ali i najavio što čeka seniorsku reprezentaciju u budućnosti.

Osim što je izbornik mlade reprezentacije, Koljanin je i novopečeni trener talijanske Ortigie.

Kako je pripremio momke i izvukao ih nakon početnog poraza, pogledajte u videozapisu…

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