Mađari bijesni nakon poraza od Srbije: Sramota od suđenja, bio je to pravi cirkus

Podijeli :

xxPedjaxMilosavljevicx by Guliver

U nedjelju su na Europskom prvenstvu u vaterpolu reprezentativci Srbije slavili protiv Mađarske rezultatom 15:14.

Tom pobjedom Srbija je osigurala plasman u polufinale natjecanja, dok će se o drugom mjestu u skupini i prolasku dalje odlučivati između Mađarske i Španjolske.

Poraz je izazvao veliko nezadovoljstvo u mađarskom taboru. S obzirom na tijek utakmice i tijesnu završnicu, Mađari su otvoreno izrazili prigovore na suđenje, smatrajući da su pojedine odluke imale značajan utjecaj na konačni ishod susreta.

“Srbija je dobra, ali je protiv nas imala dvojicu igrača više, što je sramota da se takve stvari mogu događati u današnjem vaterpolu. Sramota je da se i dalje može igrati na ovakav način, s ovakvim odnosom isključenja'” izjavio je mađarski reprezentativac Adam Nagy.

“Stalno su dobivali igrača više, nas su isključivali, poklanjali su im peterce, bio je to pravi cirkus. Srpska momčad je dobra, puna olimpijskih prvaka i igrača s ogromnim iskustvom, koji znaju igrati i pobjeđivati na domaćem bazenu. Mi nismo imali mnogo prilika u ovom susretu, a na kraju smo napravili nekoliko pogrešaka i nismo birali najbolja rješenja“, priznao je Nagy.